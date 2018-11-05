"Челси" интересуется португальским талантом

Лондонский "Челси" интересуется полузащитником "Бенфики" Жоау Фелишем, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, купить 18-летнего португальца просит лично главный тренер "синих" Маурицио Сарри.

Сумма отступных в контракте перспективного хавбека составляет 51 миллион евро. Однако в скором времени клаусула может быть увеличена, поскольку лиссабонский клуб хочет продлить контракт с футболистом.

В текущем сезоне Фелиш сыграл за "Бенфику" 7 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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