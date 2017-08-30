"Челси" интересуется Рафиньей

Защитник "Баварии" Рафинья попал в сферу интересов "Челси", сообщает Bild.

По сведениям издания, мюнхенский клуб вряд ли отпустит игрока, так как не успеет найти ему замену.

Соглашение Рафиньи с клубом рассчитано до лета следующего года.

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