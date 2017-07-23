"Челси" интересуется Ришарлисоном

Форвард "Флуминенсе" Ришарлисон может продолжить карьеру в "Челси", сообщает Gianlucadimarzio.com.

По информации ресурса, лондонский клуб рассматривает бразильца в качестве подмены новичку команды Альваро Морате. "Флуминенсе" просят за своего игрока 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Ришарлисон провел 13 матчей и забил 5 голов.

Читайте также: "Челси" хочет приобрести Льоренте. | http://soccernews.ru