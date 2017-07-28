"Челси" интересуется Санчешом

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал об интересе "Челси" к хавбеку Ренату Санчешу.

"По крайней мере десять клубов точно претендуют на Санчеша. Конте спрашивал о нем после игры между "Бавария" - "Челси", которая состоялась во вторник. Он понимает, на что Санчеш способен на поле.

Анчелотти остался доволен его выступлением в игре с "Челси", так что мы не будем торопиться с решением касательно его будущего. Скорее всего, мы только отдадим его в аренду в другой клуб. Мы по-прежнему рассчитываем на него" - приводит слова Румменигге La Gazzetta dello Sport.

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