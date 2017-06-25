"Челси" интересуется турецким форвардом Ундером

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"Челси" интересуется турецким форвардом Ундером

"Челси" проявляет интерес к нападающему "Истанбул Башакшехира" Ченгизу Ундеру, сообщает Milliyet.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 7,5 миллионов евро. Впрочем, турки оценивают своего игрока в 12 миллионов евро. Также форвард входит в сферу интересов "Тоттенхэма".

19-летний Ундер выступает за "Истанбул" с 2016 года, провел за клуб 25 матчей и забил 7 голов.

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