"Челси" интересуется Видалем

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"Челси" интересуется Видалем

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Артуро Видаль попал в сферу интересов "Челси", сообщает The Sun.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен попытаться купить 30-летнего чилийца, контракт которого с "Рекордмастер" истекает в 2019 году.

Стоит отметить, что и "Бавария" не против расстаться с Видалем следующим летом, если за него предложат порядка 57 миллионов евро.

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