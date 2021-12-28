"Челси" интересуется защитником "Барселоны"

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"Челси" интересуется защитником "Барселоны"

Фото: инстаграм Сержиньо Деста/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" проявляет интерес к американскому защитнику "Барселоны" Сержиньо Десту, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает кандидатуру американца в качестве замены защитнику Бену Чилуэллу, который пропустит полгода из-за тяжелой травмы колена.

В нынешнем сезоне 21-летний Дест провел за "Барселону" 16 матчей во всех турнирах и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Барселона" определилась с заменой для Деста. | http://soccernews.ru
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