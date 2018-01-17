"Челси" интересуется защитником "Ромы"

Защитник "Ромы" Эмерсон заинтересовал "Челси".

Источник отмечает, что лондонский клуб хочет подписать 23-летнего бразильца уже этой зимой.

Напомним, что Эмерсон недавно восстановился после разрыв передней крестообразной связки.

Ранее игроком интересовались "Ливерпуль" и "Ювентус".

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