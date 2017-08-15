"Челси" интересуется защитником "Саутгемптона" Соарешем

"Челси" проявляет интерес к португальскому защитнику "Саутгемптона" Седрику Соарешу, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него порядка 17 миллионов евро.

25-летний Соареш выступает за "Саутгемптон" с 2015 года и провел за клуб 61 матч.

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