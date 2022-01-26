"Челси" интересуется защитником "Ювентуса"

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"Челси" интересуется защитником "Ювентуса"

Фото: инстаграм Сандро\Автор неизвестен

Бразильский защитник "Ювентуса" Алекс Сандро может сменить клубную прописку.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, заинтересовал лондонский "Челси".

По информации источника, Томас Тухель хочет подписать замену английскому левому защитнику Бену Чилуэллу, который травмировал крестообразную связку колена и пропустит остаток сезона.

В нынешнем сезон бразильский футболист сыграл в 21-м матче во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал один ассист.

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