"Челси" ищет замену Фабрегасу

Теги челсилеандро паредесниколо барелла

"Челси" ищет замену Фабрегасу

"Челси" ищет замену полузащитнику Сеску Фабрегасу, который в скором времени перейдет в "Монако". Об этом информирует Corierre dello Sport.

По данным издания, лондонский клуб рассматривает Леандро Паредеса, играющего в "Зените" и Николо Бареллу из "Кальяри".

Стоимость Бареллы - 50 миллионов евро, Паредеса - 25 млн. евро.

"Челси" с 44 баллами занимает 4 позицию в турнирной таблице АПЛ.

Не пропустите: Модрич поделился рецептом выхода "Реала" из кризиса. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Судья праздновал голы в ворота "Реала"

Судья праздновал голы в ворота "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 20 54
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 48
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 20 47
4 Челси Челси 21 44
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 38
7 Лестер Сити Лестер Сити 21 31
8 Уотфорд Уотфорд 21 29
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 28
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 22
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 18
16 Бернли Бернли 21 18
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 21 18
18 Саутгемптон Саутгемптон 21 16
19 Фулхэм Фулхэм 21 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 21 10
Полная таблица

топ-5 тегов