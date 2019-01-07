"Челси" ищет замену Фабрегасу

"Челси" ищет замену полузащитнику Сеску Фабрегасу, который в скором времени перейдет в "Монако". Об этом информирует Corierre dello Sport.

По данным издания, лондонский клуб рассматривает Леандро Паредеса, играющего в "Зените" и Николо Бареллу из "Кальяри".

Стоимость Бареллы - 50 миллионов евро, Паредеса - 25 млн. евро.

"Челси" с 44 баллами занимает 4 позицию в турнирной таблице АПЛ.

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