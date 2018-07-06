"Челси" изучает предложение "Реала" по Куртуа

Лондонский "Челси" изучает предложение мадридского "Реала" по своему голкиперу Тибо Куртуа, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что королевский клуб готов заплатить за 26-летнего вратаря 47 миллионов евро. Ответа от "аристократов" по своему предложению "сливочные" пока не получили.

В прошлом сезоне Куртуа пропустил 47 мячей в 46 матчах за "Челси".

Напомним, Газзаев сообщил, что Головин подписал контракт с "Челси". | soccernews.ru