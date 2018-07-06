"Челси" изучает предложение "Реала" по Куртуа

Теги тибо куртуачелсиреал мадрид

"Челси" изучает предложение "Реала" по КуртуаЛондонский "Челси" изучает предложение мадридского "Реала" по своему голкиперу Тибо Куртуа, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что королевский клуб готов заплатить за 26-летнего вратаря 47 миллионов евро. Ответа от "аристократов" по своему предложению "сливочные" пока не получили.

В прошлом сезоне Куртуа пропустил 47 мячей в 46 матчах за "Челси".

Напомним, Газзаев сообщил, что Головин подписал контракт с "Челси". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Двадцать четвертый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 7 июля

Двадцать четвертый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 7 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов