"Челси" изучает возможность возвращения Салаха

Фото инстаграм Мохамеда Салаха

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах входит в шорт-лист лондонского "Челси", сообщает журналист Кристиан Фальк.

По его информации, главный тренер "синих" Томас Тухель заинтересован в подписании звёздного египтянина.

Помимо 28-летнего форварда "красных" трансферными целями "Челси" остаются Ромелу Лукаку ("Интер") и Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д).

В текущем сезоне Салах сыграл за "Ливерпуль" 46 матчей, забил 29 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 110 миллионов евро.

За "Челси" африканский футболист уже выступал с 2014 по 2016 год.

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