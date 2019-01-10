"Челси" кардинально изменил трансферные планы

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"Челси" кардинально изменил трансферные планы

Лондонский "Челси" кардинально изменил планы на зимнее трансферное окно, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "синие" отказались от идеи приобрести полузащитника "Кальяри" Николо Бареллу и нападающего "Милана" Гонсало Игуаина в виду их высокой стоимости.

Теперь столичный клуб рассчитывает укрепить состав хавбеком "Зенита" Леандро Паредесом, которого можно заполучить примерно за 25 миллионов евро.

Напомним, что параллельно "Челси" может расстаться с Сеском Фабрегасом и Альваро Моратой.

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