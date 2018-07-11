"Челси" компенсирует "Ювентусу" трансфер Роналду

Два футболиста "Ювентуса" близки к переходу в "Челси", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, лондонский клуб приобретет за 60 миллионов евро аргентинского нападающего Гонсало Игуаина, а также заплатит 40 миллионов за итальянского защитника Даниэле Ругани.

Таким образом, "Ювентус" сможет компенсировать затраты на португальского нападающего Криштиану Роналду, который обошелся в 112 миллионов.

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