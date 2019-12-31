"Челси" контактировал с "РБ Лейпциг" по поводу Вернера

Лондонский "Челси" изучает возможность подписания нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.

По информации The Telegraph, "синие" контактировали с немецким клубом, чтобы узнать условия потенциального трансфера.

Стоит отметить, что "Челси" хочет усилить атаку в январе и форвард "быков" входит в шорт-лист англичан.

23-летний Вернер в текущем сезоне сыграл за "РБ Лейпциг" 25 матчей, забил 23 гола и сделал 10 ассистов. Его рыночная стоимость - 75 миллионов евро.

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