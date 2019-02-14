"Челси" контактирует с ещё одним кандидатом на замену Сарри

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"Челси" контактирует с ещё одним кандидатом на замену Сарри

Лондонский "Челси" контактирует с ещё одним кандидатом на замену своему главному тренеру Маурицио Сарри, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации ресурса, "синие" ведут переговоры с французским специалистом Лораном Бланом, который остаётся безработным с лета 2016 года.

Последним клубом 53-летнего наставника был ПСЖ. Также он возглавлял "Бордо" (2007-2010) и сборную Франции (2010-2012).

"Челси" по итогам 26 туров занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 50 очков.

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