"Челси" контактирует с "Ювентусом" по поводу Игуаина

Теги ювентусчелсигонсало игуаин

"Челси" контактирует с "Ювентусом" по поводу Игуаина

"Челси" контактирует с "Ювентусом" по поводу возможного трансфера нападающего Гонсало Игуаина, сообщает Tribalfootball.

По информации источника, "синие" уже делали запрос в туринский клуб относительно стоимости 30-летнего аргентинца.

Также известно, что директор "Челси" Марина Грановская общалась с братом и агентом Игуаина Николасом.

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