"Челси" – "Кристал Пэлас" - 2:1 (обзор)

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"Челси" – "Кристал Пэлас" - 2:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 30-го тура АПЛ между "Челси" и "Кристал Пэлас".

Не пропустите: "Челси" обыграл на своем поле "Кристал Пэлас". | http://soccernews.ru

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1 Манчестер Сити 29 78
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 30 60
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 30 37
10 Уотфорд 29 36
11 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
12 Борнмут 29 33
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 30 31
16 Вест Хэм Юнайтед 30 30
17 Саутгемптон 30 28
18 Кристал Пэлас 30 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 30 20
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