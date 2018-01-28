"Челси" крупно обыгрывает "Ньюкасл Юнайтед" и выходит в 1/8 финала Кубка Англии
Один из самых интригующих матчей 4-го раунда Кубка Англии проходил на "Стэмфорд Бридж", где соперничали два представителя Премьер-Лиги. Лондонский "Челси" на своем поле принимал "Ньюкасл Юнайтед". Это противостояние еще рассматривалось как дуэль двух титулованных тренеров – итальянца Антонио Конте и испанца Рафаэля Бенитеса. Одно из них, уже по ходу текущего сезона, выиграл наставник "аристократов" в рамках чемпионата страны.
Команды очень осторожно начали встречу, и долгое время не решались идти вперед большими силами. В позиционной борьбе "сороки" смотрелись ничуть не хуже хозяев поля и временами даже контролировали мяч. К слову, именно гости начали отчет голевым моментам в середине первого тайма.
На 25-й минуте "Ньюкасл Юнайтед" проводил атаку левым флангом, откуда последовала подачу на ближнюю штангу. Играющий на острие Шелви пытался отправить сферу под штангу, но Кабальеро среагировал на удар. В эти минуты гости больше играли на половине поля лондонцев и пропустили момент, когда пружина соперника разжалась со скоростью звука.
На 31-й минуте "Челси" началал стремительную атаку от собственной штрафной. Педро пасом на метров 40 отправил снаряд на ход Азару, тот вошел в штрафную и выждал когда подтянулся Алонсо. А Марко получив мяч в касание отдал на свободного Батшуайи и Миши поразил пустой ближний угол – 1:0. Как по учебнику!
Впрочем, "сорок" такое положение дел не расстроило и они продолжали искать счастье у чужих ворот. В одной из атак выстреливал из-под защитника Шелви – Кабальеро контролировал мяч. Лондонцы ответили отличным дальним ударом от Рюдигера. Сфера пролетела в каких-то сантиметрах от стойки. Затем "аристократы" обрезались у своей штрафной и снова Шелви пробивал по воротам, но и тут аргентинский голкипер лондонцев сыграл безупречно.
Так игра пришла к заключительному отрезку первого тайма, в котором случилось много интересного. На 44-й минуте "Челси" как под копирку провел вторую результативную атаку. Только в этом случае бельгийцу Батшуайи ассистировал уже Педро. Казалось, что удар Миши успеет заблокировать Ласкеллес, но мяч, срикошетив от его ноги, приземлился аккурат в угол ворот – 2:0.
А уже в компенсированное время два момента для взятия ворот упустил "Ньюкасл Юнайтед". Сначала из хорошей позиции пробивал Шелви. Мяч по пути задел ногу Рюдигера и летел в самый угол, но Кабальеро спас "аристократов". И тут же после углового снова Шелви замыкал подачу, но мяч застрял в ногах у защитников "Челси".
Второй тайм получился не таким насыщенным на моменты. Да и были они, откровенно говоря, только у ворот одной команды. Притом, что лондонцы играли таким образом, что могли прибавить в любой момент, им удавалось регулярно создавать остроту у владений Дарлоу. Так в одном из эпизодов с линии штрафной пробивал Педро, но мяч пролетел чуть выше перекладины. В другой атаке лондонцев Алонсо оказался на ударной позиции, целя в дальний угол, но Дарлоу спас "Ньюкасл Юнайтед" от неприятностей.
И все же счет еще раз изменился в этом матче. Дзаппакоста заработал опасный штрафной недалеко от угла штрафной. К мячу подошел Маркос Алонсо и со своей левой как рукой положил снаряд в ближнюю девятку – 3:0.
В концовке матча "Челси" мог довести счет до неприличного. Не использовал выход один на один Педро. Не забил с трех метров под острым углом Батшуайи, который очень старался, чтобы оформить хет-трик. Гости же смирились с поражением еще после гола Алонса и без каких-либо желаний доиграли этот матч.
"Челси" – "Ньюкасл" – 3:0
Голы: Батшуайи, 31 – 1:0. Батшуайи, 44 – 2:0. Алонсо, 72 – 3:0.
"Челси": Кабальеро, Кристенсен, Кэйхилл, Алонсо, Рюдигер, Дзаппакоста, Дринкуотер, Канте (Ампаду, 78), Педро (Хадсон-Одой, 81), Азар (Баркли, 73), Батшуайи.
"Ньюкасл Юнайтед": Дарлоу, Манкильо (Мёрфи, 77), Айдара, Ласкеллес, Мбемба, Кларк, Хэйден (Атсу, 83), Шелви, Севе, Ритчи, Гэйл (Хоселу, 64).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Не пропустите! "Челси" – "Ньюкасл" – 3:0 (обзор)
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|2
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|3
|Челси
|24
|50
|4
|Ливерпуль
|24
|47
|5
|Тоттенхэм
|24
|45
|6
|Арсенал Лондон
|24
|42
|7
|Лестер Сити
|24
|34
|8
|Бернли
|24
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|Эвертон
|24
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|10
|Уотфорд
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|Ньюкасл Юнайтед
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