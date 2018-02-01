"Челси" крупно проиграл "Борнмуту"

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"Челси" крупно проиграл "Борнмуту"

В матче 25-го тура чемпионата Англии. "Челси" на своем поле неожиданно уступил "Борнмуту" с крупным счетом. Победу гостям принесли голы Каллума Уилсона, Джуниора Станисласа и Натана Аке.

"Челси" – "Борнмут" - 0:3 (0:0)
Голы: Уилсон, 51 - 0:1, Станислас, 64 - 0:2, Аке, 67 - 0:3

"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Кристенсен (Рюдигер, 28), Алонсо, Аспиликуэта, Азар, Канте, Педро, Бакайоко, Баркли (Фабрегас, 54), Дзаппакоста (Хадсон-Одои, 65).

"Борнмут": Бегович, Кук, Дэниэлс, Фрэнсис, Аке, Гослинг, Кук, Станислас (Кинг, 71), Айб (Пью, 83), Фрэйзер, Уилсон.

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комментарии
Вася

Да хватит это терпеть уже!!! Уберите это итальянское у...бище!!!

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