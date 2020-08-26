"Челси" купил защитника "Лестера", оформив третий летний трансфер

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"Челси" купил защитника "Лестера", оформив третий летний трансфер

Лондонский "Челси" на официальном сайте объявил о переходе левого защитника "Лестера" Бена Чилуэлла.

Сумма трансфера составила 55 миллионов евро. Футболист заключил с "аристократами" пятилетний контракт.

Чилуэлл стал третьим трансфером "Челси" этим летом. Ранее лондонский клуб приобрел полузащитника Хакима Зиеша (40 миллионов евро) и нападающего Тимо Вернера (53).

23-летний Чилуэлл является воспитанником "Лестера". Всего в составе "лис" он провел 123 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. Сдавался в аренду в "Хаддерсфилд". За сборную Англии сыграл 11 матчей. 

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