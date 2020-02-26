"Челси" летом хочет приобрести Облака

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"Челси" летом хочет приобрести Облака

"Челси" интересуется вратарем мадридского "Атлетико" Яном Облаком, утверждает El Chiringuito TV.

По данным издания, лондонский клуб готов летом предложить испанскому клубу 30 миллионов евро и голкипера Кепу Аррисабалагу в обмен на Облака. Отметим, трансферная стоимость вратаря мадридцев - 100 миллионов евро.

Аррисабалагу "синие" купили также у "Атлетико" за 60 миллионов евро.

В этом сезоне Облак участвовал в 34 матчах, пропустив 25 голов.

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