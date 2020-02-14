"Челси" летом расстанется с четырьмя игроками

Лондонский "Челси" собирается по окончании сезона избавиться от нескольких игроков атаки.

По информации The Mirror, "синие" намерены расстаться с вингерами Педро и Виллианом, а также нападающими Оливье Жиру и Миши Батшуайи.

Примечательно, что контракты испанца, бразильца и француза с клубом истекают как раз 30 июня, то есть их планируют отпустить бесплатно.

Что касается бельгийского форварда, то его соглашение с "Челси" рассчитано до 2021 года, поэтому на продаже этого футболиста удастся заработать.

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