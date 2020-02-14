"Челси" летом расстанется с четырьмя игроками
Лондонский "Челси" собирается по окончании сезона избавиться от нескольких игроков атаки.
По информации The Mirror, "синие" намерены расстаться с вингерами Педро и Виллианом, а также нападающими Оливье Жиру и Миши Батшуайи.
Примечательно, что контракты испанца, бразильца и француза с клубом истекают как раз 30 июня, то есть их планируют отпустить бесплатно.
Что касается бельгийского форварда, то его соглашение с "Челси" рассчитано до 2021 года, поэтому на продаже этого футболиста удастся заработать.
Не пропустите: ПСЖ и "Челси" поборются за вратаря "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Клопп назвал самый любимый момент за время работы в "Ливерпуле"
-
УЕФА получил рекордное количество заявок на билеты на Евро-2020
-
Черчесов: "Спасибо Рейнгольду за критику. То, что он делал, достойно большого уважения"
-
Роналду, Бэйл и Месси - в топ-10 футболистов, о которых фанаты чаще всего думают во время секса
-
"На рынке корову старик продавал": Уткин описал ситуацию Кокорина текстом известной басни
-
Шатов отказал "Сочи"
-
Каррера сравнил уровень чемпионатов Греции и России
-
"Спартак" объявил о продлении контракта с 18-летним воспитанником
-
"Зенит" не подтвердил аренду Кокорина в "Сочи"
-
Названы пять самых финансово стабильных клубов России
-
"Челси" летом расстанется с четырьмя игроками
-
В академии "Спартака" прошла церемония прощания с Рейнгольдом
-
Буффон высоко отозвался о Роналду
-
Малком назвал главных шутников в "Барселоне"
-
Васильев: "70-80 миллионов евро за Головина - адекватные деньги"
-
ПСЖ - самый финансово стабильный клуб мира, "Барселона" не попала в топ-10
-
Экс-президент ЦСКА: "Перед финалом Кубка 2000 года давали с "Локомотивом" арбитру по 5 тысяч долларов, чтобы судил честно"
-
"Зенит" объявил состав на третий сбор
-
Тухель может возглавить "Манчестер Юнайтед"
-
Васильев оценил перспективы Смолова в "Сельте"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|6
|Тоттенхэм
|25
|37
|7
|Эвертон
|26
|36
|8
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|9
|Вулверхэмптон
|25
|35
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|25
|18