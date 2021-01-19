"Челси" - лидер по тратам на трансферы среди европейских клубов в 2020 году

ФИФА представила подробный отчёт о трансферной деятельности клубов в 2020 календарном году.

Самым тратящим за прошедшие 12 месяцев стал лондонский "Челси", в топ-3 "транжир" также вошли "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Вслед за английскими грандами расположились "Барселона", "Ювентус", "Лидс", "Тоттенхэм", "Бенфика", "Наполи" и "Вулверхэмптон".

Всего в топ-20 рейтинга 8 клубов из Англии, 2 - из Испании, 3 - из Италии, 4 - из Германии, 2 - из Франции, 1 - из Португалии.

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