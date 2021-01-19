"Челси" - лидер по тратам на трансферы среди европейских клубов в 2020 году

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"Челси" - лидер по тратам на трансферы среди европейских клубов в 2020 году

ФИФА представила подробный отчёт о трансферной деятельности клубов в 2020 календарном году.

Самым тратящим за прошедшие 12 месяцев стал лондонский "Челси", в топ-3 "транжир" также вошли "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Вслед за английскими грандами расположились "Барселона""Ювентус", "Лидс""Тоттенхэм""Бенфика""Наполи" и "Вулверхэмптон".

Всего в топ-20 рейтинга 8 клубов из Англии, 2 - из Испании, 3 - из Италии, 4 - из Германии, 2 - из Франции, 1 - из Португалии.

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2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
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