"Челси" лидирует в борьбе за Тчуамени

Фото: инстаграм Тчуамени/Автор неизвестен

Борьба за французского хавбека "Монако" Орельена Тчуамени продолжается.

Как сообщает журналист Хосе Феликс Диас, лондонский "Челси" лидирует в борьбе за француза.

По информации источника, мадридский "Реал" всё еще заинтересован в футболисте.

Отмечается, что окончательное решение о других трансферах (кроме Мбаппе) будет принято в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что на Тчуамени также претендует "Ювентус".

В нынешнем сезоне Тчуамени сыграл 12 матчей в Лиге 1, в которых забил 1 гол.

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