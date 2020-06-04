"Челси" лидирует в борьбе за Вернера

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"Челси" лидирует в борьбе за Вернера

"Челси" значительно продвинулся в переговорах по трансферу нападающего "РБ Лейпцига" Тимо Вернера.

По сведениям журналиста Sport1.de Флориана Плеттенберга, "аристократы" лидируют в гонке за 24-летним бомбардиром. Отмечается, что наставник "синих" Фрэнк Лэмпард неоднократно связывался с футболистом и убеждал его в переходе.

Ожидается, что Вернер заключит с "Челси" пятилетнее соглашение с зарплатой более 10 миллионов евро за сезон.

В текущем сезоне на счету Вернера 31 гол и 11 ассистов в 40 играх.

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