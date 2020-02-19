"Челси" лишился ключевого игрока перед матчами с "Баварией" и "Ливерпулем"

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"Челси" лишился ключевого игрока перед матчами с "Баварией" и "Ливерпулем"
Французский полузащитник "Челси" Нголо Канте пропустит до трех недель из-за травмы, сообщает L’Équipe.

По сведениям издания, у футболиста повреждение отводящей мышцы. Эту травму он получил в начале матча 26-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (0:2).

Таким образом, хавбек пропустит матчи чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (22 февраля) и "Борнмутом" (29 февраля), первый поединок 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Баварией" (25 февраля), а также игру с "Ливерпулем" (3 марта) в Кубке Англии.

В нынешнем сезоне 28-летний Канте провел за "Челси" 22 матча во всех турнирах и забил три гола.

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