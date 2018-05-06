"Челси" – "Ливерпуль" – 1:0 (обзор)

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"Челси" – "Ливерпуль" – 1:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 36-го тура чемпионата Англии между "Челси" и "Ливерпулем" (1:0).

Видео: "Челси" – "Ливерпуль".

Не пропустите: Борьба за топ-4 обостряется: "Челси" выстоял победу в матче с "Ливерпулем". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 36 94
2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 36 36
17 Саутгемптон 36 33
18 Суонси Сити 36 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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