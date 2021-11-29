"Челси" - лучший клуб 2021 года

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"Челси" - лучший клуб 2021 годаФото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" получил награду лучшему клубу 2021 года от France Football.

В прошедшем сезоне "синие" выиграли Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне лондонский клуб выиграл Суперкубок Европы УЕФА, а также лидирует в турнирной таблице английской премьер-лиги.

Отметим, что от "Челси" в номинации на "Золотой мяч" участвуют Нголо Канте, который занял пятое место и Жоржиньо, который занял 3 место в итоговом голосовании.

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