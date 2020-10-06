"Челси", "Манчестер Сити" и "Барселона" - самые тратящие клубы минувшего трансферного окна

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"Челси", "Манчестер Сити" и "Барселона" - самые тратящие клубы минувшего трансферного окна

В ночь с понедельника на вторник в топ-лигах Европы закрылось трансферное окно.

Больше всех на новичков потратили "Челси", "Манчестер Сити" и "Барселона".

Клуб Романа Абрамовича - безусловный лидер по транжирству в минувшее ТО. "Синие" заплатили за семерых игроков более 247 миллионов евро. Самым дорогим приобретением лондонцев стал Кай Хаверц (80 млн).

Второе место в этом рейтинге занял "Манчестер Сити", который вложил в покупку шестерых футболистов почти 157 миллионов евро. Больше всех пришлось выложить за Рубена Диаша (68 млн).

Замыкает тройку самых тратящих клубов "Барселона" с трансферной кампанией на сумму 124 миллиона евро. Почти половина указанного бюджета ушла на подписание Миралема Пьянича (60 млн).

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