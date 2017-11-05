"Челси" - "Манчестер Юнайтед" - 1:0, "Эвертон" - "Уотфорд" - 3:2 (обзоры)

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"Челси" - "Манчестер Юнайтед" - 1:0, "Эвертон" - "Уотфорд" - 3:2 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры двух матчей 11-го тура чемпионата России.

Видео: "Челси" - "Манчестер Юнайтед" - 1:0.

 

Видео: "Эвертон" - "Уотфорд" - 3:2.

 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 10 19
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 10 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Вест Бромвич Альбион 11 10
16 Борнмут 11 10
17 Вест Хэм Юнайтед 11 9
18 Суонси Сити 11 8
19 Эвертон 10 8
20 Кристал Пэлас 11 4
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