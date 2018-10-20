"Челси" - "Манчестер Юнайтед": анонс и прогноз центрального матча 9 тура АПЛ

"Челси" – "Манчестер Юнайтед"

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Начало матча: 14:30

Главный арбитр: Майк Дин

20 октября на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж" лондонский "Челси", которые еще не проигрывал в текущем сезоне, примет "Манчестер Юнайтед" многострадального Жозе Моуринью. "Красные дьяволы" еще в прошлом туре были в шаге от провала, при чем полного, а главный тренер и вовсе висел на волоске. Но усилиями Маты, Марсиаля и Санчеса главный тренер сохранил свою работу, а "Манчестер Юнайтед" удержался в восьмерке сильнейших команд АПЛ. По всем законам героических спортивных фильмов отыгрыш из 2:0 на своем в поле в решающий момент должен взбодрить команду, и в следующих турах она должна побежать, начать серию побед и в итоге закончить сезон где-то в верхней части турнирной таблицы. Но это ли о сегодняшних "дьяволах"?

Намного интересней дела складываются у "Челси". После провального прошлого сезона "аристократы" с новым тренером у руля, который проповедует атакующий стиль, уже сейчас прописались в списке претендентов на чемпионский титул, вместе с действующими триумфаторами в лице "Манчестер Сити" и вечно претендующим "Ливерпулем". Снизу очень активно поджимают еще две лондонские команды, а потому задача "Челси" предельно проста – побеждать в каждом матче. Уже сейчас видно, что Сарри определился с той обоймой игроков, которую он намерен использовать в играх, и на данный момент почти все футболисты здоровы и готовы выйти на матч против "Манчестер Юнайтед". Под вопросом участие в матче Антонио Рюдигера, который пропустил матчи своей сборной из-за повреждения, и пока не понятно, успеет ли немецкий центральный защитник вернуться в строй к завтрашнему дню. Хотя, стоит отметить, что ведущие издания ставят Рюдигера в состав на матч.

У "Манчестер Юнайтед" дела идут из рук вон плохо, Жозе Моуринью близок к своему второму подряд увольнению из английских клубов, и как раз в этот момент на пути рядом с "Ньюкаслом", которого "дьяволы" еле-еле осилили, становится мощный "Челси". Не исключено, что именно по результатам этого матча будет решаться дальнейшая судьба тренера. Следует сказать, что в случае поражения МЮ, скорее всего, упадет за пределы первой десятки. Более того, это будет третий безвыигрышный матч в АПЛ из четырех последних. Ситуация далеко не в пользу подопечных Жозе Моуринью еще и потому, что большая группа игроков может не сыграть в следующем матче. Среди них Матич, Феллайни, Шоу, Эррера и Санчес. Кроме того, на поле "Стэмфорд Бридж" точно не выйдут Маркос Рохо и Джесси Лингард.

Со времен основания АПЛ "Челси" и "Манчестер Юнайтед" сыграли между собой 52 поединка в чемпионате. Чаще всего в поединках этих двух команд фиксировалась ничья – такой результат был итогом 19 встреч. 18 матчей остались за лондонскими "аристократами". Оставшиеся 15 раз три очка в свой актив записывал "Юнайтед".

Интересные факты перед противостоянием "Челси" и "Манчестер Юнайтед"

Если завтра "Челси" не проиграет, то останется непобедимым в первых девяти матчах сезона всего третий раз в истории АПЛ. Подобное аристократам удавалось лишь в сезонах 2005/06 и 2014/15.

После ухода Сера Алекса Фергюсона "Манчестер Юнайтед" 6 раз играл на "Стэмфорд Бридж", но ни разу не выигрывал (1 ничья, 5 поражений).

"Челси" является одной из двух команд, в матчах с которой "красные дьяволы" чаще проигрывают, чем побеждают. Первой командой является "Брайтон".

"Челси" выиграл 7 из 8 последних домашних матчей против "Манчестер Юнайтед" в АПЛ.

Ориентировочные составы

"Челси": Кепа – Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо – Жоржиньо, Канте, Ковачич – Азар, Виллиан, Жиру.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Валенсия, Смоллинг, Линделёф, Шоу – Фред, Феллайни, Погба – Марсиаль, Рэшфорд, Лукаку.

Прогноз на матч "Челси" – "Манчестер Юнайтед"

После камбека против "Ньюкасла" все вдруг поверили, что это может быть прорывом для МЮ, но пока для таких утверждений нет никаких оснований. Команда пропускает в 4 матчах кряду, а уж "Челси" – это один из тех соперников, который найдет свой момент, чтобы забить. Можно сыграть по примеру "Вест Хэма" пару туров назад, но вряд ли подобная тактика принесет "Юнайтед" желанные три очка. Все расклады в пользу "аристократов", в том числе и фактор стадиона. А Моуринью уже можно думать о том, что он скажет на послематчевой пресс-конференции.

Букмекеры считают фаворитом матча лондонскую команду. Коэффициент на победу "синих" колеблется в районе 1,7. На "красных дьяволов" ставят куда меньше – 4,9. В случае ничьи поставленную сумму можно умножить в 3,9 раз.

Прогноз SoccerNews – 2:0.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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