"Челси" - "Манчестер Юнайтед": анонс и прогноз главного матча 1/8 финала Кубка Англии

"Челси" – "Манчестер Юнайтед"

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Начало матча: 22:30

Главный арбитр: Кевин Фрэнд

18 февраля в рамках 1/8 финала Кубка Англии состоится одно из самых жарких английских дерби за последнее время – "Челси" против "Манчестер Юнайтед". История взаимоотношений этих двух клубов в главном кубке Туманного Альбиона насчитывает уже 14 поединков, из которых 4 последних остались за "синими", в том числе и финал прошлогоднего Кубка Англии (в прошлом сезоне "аристократы" минимально одолели "дьяволов" со счетом 1:0). Расклады перед 1/8 финала таковы, что обе команды оказались в ситуации "проигравших". То есть обеим нужно доказывать свой класс: "Манчестер" не неделе без шансов проиграл ПСЖ в еврокубках и поставил под сомнение свои собственные успехи при Сульшере; а "Челси" вывалился из зоны Лиги Чемпионов после унизительного поражение 6:0 от "Манчестер Сити" и будущее Сарри в Лондоне видится, как и погода на острове, достаточно туманным. Преамбула великолепная, посмотрим, что будет в самом матче.

"Челси" непременно побеждает "манкунианцев" уже в 4 матче Кубка Англии кряду. Если подопечные Сарри смогут выиграть и в грядущем поединке, то станут единственной командой за всю историю, которая расправлялась с "Юнайтед" в 5 встречах главного английского кубка подряд. Главный аргумент в пользу "Челси" заключается в том, что они играют дома. Во-первых, матчи в родных стенах получаются для Сарри более успешными (стоит заметить, что в 3 гостевых матчах в 2019 году "аристократы" пропустили 12 голов и не забили ни одного). Во-вторых, "Стэмфорд Бридж" стал совершенно непокоримой крепостью для "Юнайтед" – последний раз "манкунианцы" побеждали на этом лондонском стадионе аж в 2012 году. Интересно также посмотреть на то, как Сарри будет исключать игровые проблемы. Всем давно очевидно, что его нынешняя система не работает в матчах с большими командами. Даже кризисный "Юнайтед" времен Моуринью смог разгадать "загадку Жоржиньо", закрыть итальянца и добыть ничью 2:2 в первом круге.

В матче против ПСЖ в Лиге Чемпионов "Манчестер Юнайтед" потерял двоих ключевых вингера – Джесси Лингарда и Антони Марсиаля. В связи с этим атака МЮ, конечно, потеряет в скорости и мобильности, но интереснее другое – кем Сульшер постарается их заменить? Пока что мы видим лишь два варианта развития событий. Можно рискнуть и сыграть с Лукаку на острие, переведя Рэшфорда на один из флангов, и использовать Санчеса либо Мату, чтобы закрыть второй. А можно рискнуть и сыграть с двумя форвардами (Лукаку, Рэшфорд), максимально насыщая центр поля. Если отбросить частное и посмотреть на ситуацию в общем, то можно увидеть, что именно этот месяц даст понять истинную силу "Юнайтед" при Сульшере. После встречи с ПСЖ у "манкунианцев" игры с "Челси" и "Ливерпулем", а в марте ‒ после небольшой передышки – "Арсенал", "Манчестер Сити" и снова ПСЖ. И, конечно, влияние Кубка Англии на дальнейшие игры просто колоссально!

Интересные факты перед противостоянием "Челси" – "Манчестер Юнайтед"

В 5 из 6 последних противостояний между "Челси" и "Манчестер Юнайтед" непременно побеждали хозяева поля (трижды – "Челси", дважды – "Юнайтед"), и ни разу не побеждали гости.

"Челси" оставлял свои ворота "сухими" в 6 из 7 последних матчах в рамках Кубка Англии.

"Челси" не проигрывает "Юнайтед" в 10 домашних матчах кряду. В последний раз "красные дьяволы" побеждали на "Стэмфорд Бридж" 28 октября 2012 года.

В 7 из последних 8 матчей Кубка Англии "Манчестер" непременно забивает как минимум 2 гола.

Ориентировочные составы

"Челси": Кепа – Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо – Жоржиньо, Канте, Баркли – Азар, Педро, Игуаин.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро – Янг, Смоллинг, Джонс, Шоу – Матич, Эррера, Погба – Мата – Рэшфорд, Лукаку.

Прогноз на матч "Челси" – "Манчестер Юнайтед"

"Челси" является фаворитом данного противостояния по мнению букмекеров. Коэффициент на победу подопечных Сарри равняется 2,05. На "Манчестер Юнайтед" дают 3,74. Аналогичный коэффициент дают на ничью и дальнейшую переигровку.

Совершенно очевидно, что обе команды предпочтут пройти дальше и побороться за титул, так как в итоге Кубок Англии может спасти для команд в целом безтрофейный сезон. Наша редакция предлагает поставить на общий тотал голов в матче, который, по нашему мнению, будет превышать 2,5. Аргументировать данное решение можно оборонительными порядками обеих команд, которые, мягко говоря, не впечатляют. А если клубы решат не доводить дело до переигровки и решить все в первом же матче, то зрители и вовсе могут стать свидетелями жестокой перестрелки.

Прогноз Soccernews: тотал 2,5 Б (1,81)