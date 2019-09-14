"Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" добыли победы в пятом туре АПЛ

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"Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" добыли победы в пятом туре АПЛ

Представляем результаты матчей 5-го тура АПЛ.

"Манчестер Юнайтед" - "Лестер" 1:0

Гол: Рэшфорд (пен), 8 - 1:0

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Магуайр, Уан-Биссака, Линделеф, Янг, Мактомини, Перейра, Матич (Фред, 67), Джеймс (Туанзебе, 90), Мата (Чонг, 70), Рэшфорд.

"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра, Эванс, Чилуэлл, Сеюнджю, Мэддисон, Чоудури (Перес, 57), Грэй (Барнс, 68), Ндиди, Тилеманс, Варди.


"Тоттенхэм" - "Кристал Пэлас" 4:0

Голы: Сон Хын Мин, 10 - 1:0, ван Анхолт (аг), 21 - 2:0, Сон Хын Мин, 23 - 3:0, Ламела, 42 - 4:0

"Тоттенхэм": Льорис, Вертонген, Алдервейрелд, Роуз (Дэвис, 76), Орье, Уинкс (Ндомбеле, 67), Сиссоко, Эриксен, Ламела, Сон Хын Мин, Кейн (Лукас Моура, 85).

"Кристал Пэлас": Гуаита, Сако, ван Анхолт, Кэйхилл, Уорд, Куяте (Маккарти, 76), Шлупп, Миливоевич, Таунсенд (Камараса, 85), Заа, Айю (Бентеке, 71).


"Вулверхэмптон" - "Челси" 2:5

Голы: Томори, 31 - 0:1, Абрахам, 34 - 0:2, Абрахам, 41 - 0:3, Абрахам, 55 - 0:4, Абрахам (аг), 69 - 1:4, Кутроне, 85 - 2:4, Маунт, 90 - 2:5

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Коуди, Вальехо, Кастро, Саисс, Дендонкер (Кутроне, 46), Моутинью, Рубен Невеш, Траоре (Доэрти, 56), Хименес (Гиббс-Уайт, 70), Диогу Жота.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Томори, Алонсо, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 70), Виллиан, Маунт, Рюдигер (Зума, 46), Абрахам (Батшуайи, 77).


"Брайтон" - "Бернли" 1:1

Голы: Мопе, 51 - 1:0, Хендрик, 90 - 1:1

"Брайтон": Райан, Уэбстер, Берн, Данк, Даффи, Гросс, Проппер, Стивенс, Марч (Бонг, 90), Мопе (Коннолли, 84), Мюррей (Муй, 80).

"Бернли": Поуп, Ми, Тарковски, Питерс, Лоутон, Корк (Выдра, 78), Вествуд, Леннон (Хендрик, 59), Макнил, Вуд (Родригес, 66), Барнс.


"Шеффилд Юнайтед" - "Саутгемптон" 0:1

Гол: Дженепо, 66 - 0:1

"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Болдок, Башем (Робинсон, 84), О`Коннелл, Стивенс, Норвуд, Флек, Ландстрем (Муссе, 72), Иган, Макберни (Шарп, 65), Макголдрик.

"Саутгемптон": Ганн, Вестергор, Беднарек, Йосида, Соареш, Дженепо (Ингз, 74), Ромеу, Буфаль (Армстронг, 85), Хейбьерг, Уорд-Проуз, Адамс (Лонг, 90).

Предупреждения: Вестергор (51), Флек (65).

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Абрахам, 34 - 0:2, Абрахам, 41 - 0:3, Абрахам, 55 - 0:4, Абрахам (аг) Ого!

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2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
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