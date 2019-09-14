"Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" добыли победы в пятом туре АПЛ
Представляем результаты матчей 5-го тура АПЛ.
"Манчестер Юнайтед" - "Лестер" 1:0
Гол: Рэшфорд (пен), 8 - 1:0
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Магуайр, Уан-Биссака, Линделеф, Янг, Мактомини, Перейра, Матич (Фред, 67), Джеймс (Туанзебе, 90), Мата (Чонг, 70), Рэшфорд.
"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра, Эванс, Чилуэлл, Сеюнджю, Мэддисон, Чоудури (Перес, 57), Грэй (Барнс, 68), Ндиди, Тилеманс, Варди.
"Тоттенхэм" - "Кристал Пэлас" 4:0
Голы: Сон Хын Мин, 10 - 1:0, ван Анхолт (аг), 21 - 2:0, Сон Хын Мин, 23 - 3:0, Ламела, 42 - 4:0
"Тоттенхэм": Льорис, Вертонген, Алдервейрелд, Роуз (Дэвис, 76), Орье, Уинкс (Ндомбеле, 67), Сиссоко, Эриксен, Ламела, Сон Хын Мин, Кейн (Лукас Моура, 85).
"Кристал Пэлас": Гуаита, Сако, ван Анхолт, Кэйхилл, Уорд, Куяте (Маккарти, 76), Шлупп, Миливоевич, Таунсенд (Камараса, 85), Заа, Айю (Бентеке, 71).
"Вулверхэмптон" - "Челси" 2:5
Голы: Томори, 31 - 0:1, Абрахам, 34 - 0:2, Абрахам, 41 - 0:3, Абрахам, 55 - 0:4, Абрахам (аг), 69 - 1:4, Кутроне, 85 - 2:4, Маунт, 90 - 2:5
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Коуди, Вальехо, Кастро, Саисс, Дендонкер (Кутроне, 46), Моутинью, Рубен Невеш, Траоре (Доэрти, 56), Хименес (Гиббс-Уайт, 70), Диогу Жота.
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Томори, Алонсо, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 70), Виллиан, Маунт, Рюдигер (Зума, 46), Абрахам (Батшуайи, 77).
"Брайтон" - "Бернли" 1:1
Голы: Мопе, 51 - 1:0, Хендрик, 90 - 1:1
"Брайтон": Райан, Уэбстер, Берн, Данк, Даффи, Гросс, Проппер, Стивенс, Марч (Бонг, 90), Мопе (Коннолли, 84), Мюррей (Муй, 80).
"Бернли": Поуп, Ми, Тарковски, Питерс, Лоутон, Корк (Выдра, 78), Вествуд, Леннон (Хендрик, 59), Макнил, Вуд (Родригес, 66), Барнс.
"Шеффилд Юнайтед" - "Саутгемптон" 0:1
Гол: Дженепо, 66 - 0:1
"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Болдок, Башем (Робинсон, 84), О`Коннелл, Стивенс, Норвуд, Флек, Ландстрем (Муссе, 72), Иган, Макберни (Шарп, 65), Макголдрик.
"Саутгемптон": Ганн, Вестергор, Беднарек, Йосида, Соареш, Дженепо (Ингз, 74), Ромеу, Буфаль (Армстронг, 85), Хейбьерг, Уорд-Проуз, Адамс (Лонг, 90).
Предупреждения: Вестергор (51), Флек (65).
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1