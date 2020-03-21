"Челси", "Милан" и "Интер" ведут борьбу за аргентинского вратаря

Голкипер "Удинезе" Хуан Муссо стал трансферной целью нескольких европейских топ-клубов.

По информации Calciomercato, купить аргентинского стража ворот хотят "Челси", "Милан" и "Интер".

25-летний вратарь выступает за "Удинезе" с лета 2018 года. В текущем сезоне он пропустил 38 голов в 27 матчах.

Рыночная стоимость Муссо оценивается в 15 миллионов евро.

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