"Челси" минимально обыграл "Аякс" в гостевом матче Лиги Чемпионов

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"Челси" минимально обыграл "Аякс" в гостевом матче Лиги Чемпионов

"Челси" минимально обыграл "Аякс" в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Победный гол забил нападающий "синих" Миши Батшуайи.

"Аякс" -  "Челси" - 0:1 (0:0)

Гол: Батшуайи, 86.

"Аякс": Онана, Дест, Фелтман (Хюнтелар, 89), Блинд, Тальяфико, Альварес (де Йонг, 89), Мартинес, ван де Бек, Зиех, Тадич, Промес (Нерес, 74).

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Томори, Хадсон-Одои (Джеймс, 90), Ковачич, Жоржинью, Маунт, Виллиан (Пулишич, 66), Алонсо, Абрахам (Батшуайи, 71).

Несмотря на поражение "Аякс" с шестью очками лидирует в турнирной таблице группы H. У "Челси" столько же баллов и 2 строчка.

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Комментарии

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gyulbenizplyuskov

а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- https://url.uz/netcam

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zenden 1985
zenden 1985

Эх, не заслужили конечно сегодня поражения. Концовку конечно провалили, но в целом по игре как обычно здорово накрывали соперников, хорошо бежали в штрафную, а дальше не хватало последнего паса. Наверное пораньше нужно было замены делать(

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Very Good!Bravissimo!

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