"Челси" минимально обыграл "Аякс" в гостевом матче Лиги Чемпионов

"Челси" минимально обыграл "Аякс" в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Победный гол забил нападающий "синих" Миши Батшуайи.

"Аякс" - "Челси" - 0:1 (0:0)

Гол: Батшуайи, 86.

"Аякс": Онана, Дест, Фелтман (Хюнтелар, 89), Блинд, Тальяфико, Альварес (де Йонг, 89), Мартинес, ван де Бек, Зиех, Тадич, Промес (Нерес, 74).

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Томори, Хадсон-Одои (Джеймс, 90), Ковачич, Жоржинью, Маунт, Виллиан (Пулишич, 66), Алонсо, Абрахам (Батшуайи, 71).

Несмотря на поражение "Аякс" с шестью очками лидирует в турнирной таблице группы H. У "Челси" столько же баллов и 2 строчка.

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