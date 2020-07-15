"Челси" минимально обыграл "Норвич" в АПЛ

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"Челси" минимально обыграл "Норвич" в АПЛ

"Челси" обыграл "Норвич" в матче 36-го тура чемпионата Англии.

Победный гол забил форвард Оливье Жиру.

"Челси" - "Норвич" - 1:0

Голы: Жиру, 45+3

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо (Джеймс, 80), Лофтус-Чик (Баркли, 67), Жоржиньо, Ковачич, Виллиан, Жиру (Абрахам, 86), Пулишич (Хадсон-Одои, 81).

"Норвич": Крул, Ааронс, Годфри, Клозе, Льюис, Тетти (Штиперманн, 79), Кэнтуэлл (Буэндиа, 71), Рупп (Мартин, 89), Маклин, Эрнандес (Пукки, 79), Дрмич (Ида, 79).

"Челси" занимает 3 место в турнирной таблице АПЛ, "Норвич" замыкает таблицу.

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