"Челси" минимально переиграл "Вест Хэм"

Фото: twitter.com/chelseafc

В рамках 33-го тура АПЛ "Челси" был сильнее "Вест Хэма".

"Челси" продолжает идти на четвертом месте, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 19 очков.

"Вест Хэм" - "Челси" 0:1

Гол: Вернер, 43 - 0:1

"Вест Хэм": Фабианьски, Фредерикс (Джонсон, 83), Огбонна, Бальбуэна, Цоуфал, Лингард, Нобл (Лансини, 69), Форнальс (Бенрахма, 69), Соучек, Боуэн, Диоп.

"Челси": Менди, Аспиликуэта (Джеймс, 86), Тиаго Силва, Рюдигер, Чилуэлл, Маунт, Жоржиньо, Пулишич (Зиеш, 74), Канте, Кристенсен, Вернер (Абрахам, 87).

Удаление: Бальбуэна (81).

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