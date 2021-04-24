"Челси" минимально переиграл "Вест Хэм"
Фото: twitter.com/chelseafc
В рамках 33-го тура АПЛ "Челси" был сильнее "Вест Хэма".
"Челси" продолжает идти на четвертом месте, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 19 очков.
"Вест Хэм" - "Челси" 0:1
Гол: Вернер, 43 - 0:1
"Вест Хэм": Фабианьски, Фредерикс (Джонсон, 83), Огбонна, Бальбуэна, Цоуфал, Лингард, Нобл (Лансини, 69), Форнальс (Бенрахма, 69), Соучек, Боуэн, Диоп.
"Челси": Менди, Аспиликуэта (Джеймс, 86), Тиаго Силва, Рюдигер, Чилуэлл, Маунт, Жоржиньо, Пулишич (Зиеш, 74), Канте, Кристенсен, Вернер (Абрахам, 87).
Удаление: Бальбуэна (81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18