"Челси" может купить бывшую цель "Барселоны"

"Челси" проявляет интерес к ивуарийскому полузащитнику "Ниццы" Жану-Мишелю Сери, сообщает L’Equipe, Сери.

По сведениям издания, лондонский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в его контракте составляет 40 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что 26-летний Сери прошлым летом едва не перешел в "Барселону", но его трансфер был отменен в последний момент.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" и "Челси" поборются за бразильца из "Уотфорда". | http://soccernews.ru