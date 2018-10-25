"Челси" может купить чешский миллиардер

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"Челси" может купить чешский миллиардер

Чешский миллиардер Петр Келлнер в ближайшее время начнёт переговоры о покупке "Челси", сообщает Tyden.

По информации источника, 54-летний бизнесмен намерен использовать свои близкие отношения с действующим владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем, чтобы провернуть громкую сделку.

Отметим, что Келлнер является самым богатым человеком Чехии, его состояние оценивается в 15,5 миллиардов долларов.

Ранее СМИ утверждали, что Абрамович рассматривает вариант с продажей "Челси" из-за проблем с британскими властями. Однако сам олигарх эту информацию неизменно опровергал.

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