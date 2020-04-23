"Челси" может купить двух игроков "Лилля"

Лондонский "Челси" рассматривает вариант с приобретением сразу двух футболистов "Лилля", сообщает Le10Sport.

По сведениям издания, в сферу интересов "синих" попали защитник Габриэл Магальянеш и нападающий Виктор Осимхен.

Английский клуб хотел бы заполучить и бразильца, и нигерийца во время летнего трансферного окна.

Рыночная стоимость Магальянеша оценивается в 17,5 миллионов евро, а Осимхена - в 27 миллионов евро.

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