"Челси" может купить Кунде в январе

Фото: инстаграм Жюля Кунде/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" продолжает интересоваться французским защитником "Севильи" Жюлем Кунде, сообщает ESPN.

По сведениям источника, английский клуб готов приобрести футболиста в зимнее трансферное окно, если "Севилья" согласится продать его за 50 миллионов евро. В августе Кунде мог перейти в "Челси" за данную сумму, по испанцы в последний момент увеличили требование до 80 миллионов евро. В итоге трансфер не состоялся, а француз разозлился на руководство клуба.

В нынешнем сезоне 22-летний Кунде провел за "Севилью" два матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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