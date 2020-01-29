"Челси" может купить Мертенса до закрытия трансферного окна

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"Челси" может купить Мертенса до закрытия трансферного окна
"Челси" ведет переговоры по трансферу бельгийского нападающего "Наполи" Дриса Мертенса, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 6-7 миллионов евро. "Наполи" в свою очередь хочет удержать игрока до конца сезона. Контракт форварда с неаполитанцами истекает летом 2020 года.

Ранее сообщалось, что бельгиец также находится в сфере интересов "Ювентуса", "Интера" и "Арсенала".

В нынешнем сезоне 32-летний Мертенс провел за "Наполи" 22 матча во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

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