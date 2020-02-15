"Челси" может летом заменить Лэмпарда на Симеоне

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"Челси" может летом заменить Лэмпарда на Симеоне

По окончании сезона "Челси" может сменить главного тренера, несмотря на обещанный кредит доверия Фрэнку Лэмпарду.

Как сообщает Tuttomercatoweb, "синие" заинтересованы в услугах наставника "Атлетико" Диего Симеоне.

Если летом аргентинский специалист покинет мадридский клуб, то "Челси" постарается заключить с ним контракт.

В текущем розыгрыше АПЛ "Челси" по итогам 25 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Контракт Симеоне с "матрасниками" рассчитан до июня 2022 года.

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Комментарии

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wagner
wagner

Фейк. Уже писать не о чем. 1. Симеоне нигде не тренировал кроме Испании. Никто даже не знает о его познаниях английского языка. К тому же он самый дорогой тренер в мире. 2. У Лампарда пока дела не блестящи, но и не провальны. 4 место, лигочемпионское место. Тем более, что очень вероятно и 5 место даст проход в ЛЧ на следующий сезон в связи с банном МС.

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jugulator
Пьянь

Первый пункт неправда. Симеоне работал в Аргентине и Италии.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Нет, конечно.Ерунда полная

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