"Челси" может летом заменить Лэмпарда на Симеоне

По окончании сезона "Челси" может сменить главного тренера, несмотря на обещанный кредит доверия Фрэнку Лэмпарду.

Как сообщает Tuttomercatoweb, "синие" заинтересованы в услугах наставника "Атлетико" Диего Симеоне.

Если летом аргентинский специалист покинет мадридский клуб, то "Челси" постарается заключить с ним контракт.

В текущем розыгрыше АПЛ "Челси" по итогам 25 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Контракт Симеоне с "матрасниками" рассчитан до июня 2022 года.

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