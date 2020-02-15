"Челси" может летом заменить Лэмпарда на Симеоне
По окончании сезона "Челси" может сменить главного тренера, несмотря на обещанный кредит доверия Фрэнку Лэмпарду.
Как сообщает Tuttomercatoweb, "синие" заинтересованы в услугах наставника "Атлетико" Диего Симеоне.
Если летом аргентинский специалист покинет мадридский клуб, то "Челси" постарается заключить с ним контракт.
В текущем розыгрыше АПЛ "Челси" по итогам 25 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице.
Контракт Симеоне с "матрасниками" рассчитан до июня 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|6
|Тоттенхэм
|25
|37
|7
|Вулверхэмптон
|26
|36
|8
|Эвертон
|26
|36
|9
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|25
|18