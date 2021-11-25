"Челси" может надолго потерять основного защитника
Фото: инстаграм Бена Чилуэлла/Автор неизвестен
Защитник лондонского "Челси" Бен Чилуэлл выбыл из строя из-за травмы, сообщает The Telegraph.
По сведениям источника, у футболиста подозрение на разрыв крестообразной связки колена. Если диагноз подтвердится, то Чилуэлл пропустит остаток сезона. Травму он получил в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса" (4:0).
В нынешнем сезоне 24-летний Чилуэлл провел за "Челси" 12 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал одну голевую передачу.
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|27
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