"Челси" может надолго потерять основного защитника

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"Челси" может надолго потерять основного защитника

Фото: инстаграм Бена Чилуэлла/Автор неизвестен

Защитник лондонского "Челси" Бен Чилуэлл выбыл из строя из-за травмы, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, у футболиста подозрение на разрыв крестообразной связки колена. Если диагноз подтвердится, то Чилуэлл пропустит остаток сезона. Травму он получил в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса" (4:0).

В нынешнем сезоне 24-летний Чилуэлл провел за "Челси" 12 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

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