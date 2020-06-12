"Челси" может оформить трансфер Вернера до конца недели

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"Челси" может оформить трансфер Вернера до конца недели

Лондонский "Челси" форсирует покупку нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера, сообщает Evening Standard.

По сведениям издания, "синие" намерены закрыть сделку до конца недели, поскольку пункт о сумме выкупа за 59 миллионов евро действует в контракте игрока только до 15 июня.

Напомним, что оформление трансфера затягивается из-за ограничений, обусловленных пандемией коронавируса - немец не может прилететь в Англию на медобследование.

Ожидается, что Вернер заключит с "Челси" пятилетний контракт с окладом более 10 миллионов евро в год.

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