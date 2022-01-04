"Челси" может оштрафовать Лукаку на крупную сумму

Фото инстаграм Ромелу Лукаку

Нападающему лондонского "Челси" Ромелу Лукаку грозят санкции со стороны клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, 28-летнего футболиста могут оштрафовать на сумму до 600 тысяч евро.

Бельгиец угодил в скандал из-за своего интервью Sky Sport Italia, в котором он признался, что жалеет об уходе из "Интера", а также выразил недовольство своей ролью в "Челси".

Главный тренер команды Томас Тухель отстранил форварда от участия в матче с "Ливерпулем" (2:2), однако уже в понедельник допустил его к занятиям.

В текущем сезоне Лукаку забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 18 играх.

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