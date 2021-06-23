"Челси" может отдать Билли Гилмора в аренду

Фото: инстаграм Гилмора/Автор неизвестен

Как сообщает журналист BBC Саймон Стоун, футболист сборной Шотландии и лондонского "Челси" Билли Гилмор может провести следующий год в аренде.

По информации источника, шотландский хавбек и клуб обсуждают уход игрока на правах аренды по причине того, что в возрасте 20 лет ему нужна регулярная игровая практика, чего "Челси" на данный момент гарантировать не может.

Отмечается, что предпочтительным вариантов для обеих сторон является аренду в клуб АПЛ.

В прошедшем сезоне АПЛ Билли Гилмор провел всего 5 матчей.

Также не пропустите: Витория высказался о вакцинации. | http://soccernews.ru