"Челси" может отдать Билли Гилмора в аренду
Фото: инстаграм Гилмора/Автор неизвестен
Как сообщает журналист BBC Саймон Стоун, футболист сборной Шотландии и лондонского "Челси" Билли Гилмор может провести следующий год в аренде.
По информации источника, шотландский хавбек и клуб обсуждают уход игрока на правах аренды по причине того, что в возрасте 20 лет ему нужна регулярная игровая практика, чего "Челси" на данный момент гарантировать не может.
Отмечается, что предпочтительным вариантов для обеих сторон является аренду в клуб АПЛ.
В прошедшем сезоне АПЛ Билли Гилмор провел всего 5 матчей.
Также не пропустите: Витория высказался о вакцинации. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Зарема Салихова объявила о закрытии своего телеграм-канала
-
Пирес высказался об игре Роналду в период его карьеры в "Манчестер Юнайтед"
-
Рибери может покинуть "Фиорентину"
-
Луис Энрике высказался о готовности сборной Испании перед матчем против Словакии
-
"ПСЖ" согласовал личный контракт с Хакими и предложил "Интеру" огромную сумму за игрока
Лента новостей
-
Испания уничтожила Словакию, Швеция вырвала победу над Польшей
-
Чеферин высказался о запрете радужной подсветки на "Альянц Арене"
-
Сборная Испании впервые в своей истории не забила 5 пенальти кряду
-
Форсберг забил второй по скорости гол на Евро
-
Зарема Салихова объявила о закрытии своего телеграм-канала
-
"Челси" может отдать Билли Гилмора в аренду
-
1
Пирес высказался об игре Роналду в период его карьеры в "Манчестер Юнайтед"
-
"Арсенал" интересуется лучшим бомбардиром "Эвертона"
-
Рибери может покинуть "Фиорентину"
-
Малафеев дал оценку игре Сафонова в матче против Дании
-
Луис Энрике высказался о готовности сборной Испании перед матчем против Словакии
-
"ПСЖ" согласовал личный контракт с Хакими и предложил "Интеру" огромную сумму за игрока
-
"Тоттенхэму" отказал экс-тренер "Реала"
-
"ПСЖ" в пятницу хочет объявить о подписании Доннаруммы
-
Кудряшов прокомментировал выступление на Евро-2020
-
Агент Жиго высказался о натурализации игрока
-
Витория высказался о вакцинации
-
Официально: Николас Гонсалес - футболист "Фиорентины"
-
"Манчестер Юнайтед" не намерен отпускать Погба этим летом
-
Индзаги дал совет совет Мбаппе и сказал, что ему нужно сделать чтобы достичь уровня Роналду
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18