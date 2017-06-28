"Челси" может отдать Пашалича в аренду "Лацио" или "Валенсии"

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"Челси" может отдать Пашалича в аренду "Лацио" или "Валенсии"

Хорватский защитник "Челси" Марио Пашалич может быть вновь отдан в аренду, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, интерес к футболисту проявляют "Лацио" и "Валенсия". 

В минувшем сезоне 22-летний Пашалич выступал за "Милан" на правах аренды, провел за клуб 26 матчей и забил 5 голов.

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